B&W Stories: in gol alla centesima

COME IL PRIMO, PIU’ DEL PRIMO

I Re del calcio sono tali anche per la perfezione che sanno creare in certi momenti. Se Cristiano Ronaldo si è meritato il titolo recentemente per i soli 126 secondi trascorsi dal suo ingresso in campo al gol in Spezia-Juventus, Platini le Roisegna alla centesima presenza in Coppa Italiacontro la Sambenedettese. Ed è un duplice capolavoro: perché di reti ne mette a segno 3 in soli 20 minuti nella ripresa. E perché sembra un omaggio al suo primo centro in bianconero(nella foto), quando sempre in Coppa Italia, con il Pescara, incanta lo stadio Comunale superando il portiere dopo avere scavalcato l’intera difesa con una giocata geniale.