Buyalskyi: “Grande esperienza giocare contro la Juve, abbiamo fatto tutto il possibile”

TORINO – Il centrocampista della Dynamo Kiev Vitaliy Buyalskyi ha parlato intervistato dal sito ufficiale del club ucraino dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro la Juventus.

“Abbiamo giocato bene, eravamo organizzati, ma è chiaro che il livello della Juventus è molto più alto. Abbiamo fatto tutto il possibile. Penso che abbiamo avuto la possibilità di fare punti, perché nel primo tempo abbiamo giocato bene, e nel secondo abbiamo commesso qualche errore, hanno segnato subito il primo gol, dopodiché è stato difficile per noi psicologicamente. Le partite con queste squadre in Champions League non possono nemmeno essere paragonate alle partite nel campionato ucraino, non abbiamo partite del genere e probabilmente non le faremo presto. Per noi, per ogni giocatore della Dynamo, è una grande esperienza giocare contro squadre del calibro della Juventus. Hanno tutti i giocatori di alto livello.”