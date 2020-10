Burjak: “La partita con la Juventus è iconica, la guarderà tutto il mondo”

TORINO – L’ex giocatore della Dynamo Kiev Leonid Burjak ha parlato intervistato dai microfoni dei canali ufficiali della squadra Ucraina per presentare la sfida di questa sera alla Juventus.

“Si tratta di è una prova di maturità per i nostri giocatori. È un peccato che non ci sarà uno stadio pieno. Spero che ci sarà una bella partita a Kiev. Abbiamo una squadra ambiziosa, una combinazione di esperienza e gioventù. Tutto dipenderà dalla tattica e dalla prontezza, da quanto saranno motivati i giocatori. La Dynamo non è la squadra di una volta. Purtroppo c’è stato poco tempo per prepararsi. La squadra è offensiva, ora l’allenatore ha il compito di bilanciare la squadra, è molto difficile da fare. Partite con la Juventus o Barcellona sono iconiche, tutto il mondo le guarderà”