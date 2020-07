Buon compleanno Daniele!

TORINO – Attraverso un post sul suo nuovo sito internet la Juventus ha voluto fare gli auguri di compleanno al difensore Daniele Rugani.

“Quella di oggi è una festa speciale per Daniele Rugani. Per tanti motivi.

Perché intanto è un compleanno di lavoro, di campionato, cosa di certo non usuale a luglio.

Poi, perché Daniele ha appena festeggiato, insieme ai suoi compagni, la vittoria dello Scudetto. Nono di fila per la Juve, quinto per lui, e non è poco.

E poi perché arriva in un anno particolare, che per Daniele significa tanto, significa un ritorno in campo dopo un periodo complicato, e non certo per motivi calcistici.

E allora, più forte del solito, giunga da parte di tutti noi l’augurio di trascorrere il più bel compleanno possibile. Magari coronato da una bella vittoria questa sera.” (Juventus.com)

