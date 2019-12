Buffon, un gol che non fa male nella serata del record

TORINO – Ieri sera per Gigi Buffon è stata una serata magica: contro la Samp ha infatti giocato la sua gara numero 647 in Serie A, raggiungendo l’amico Paolo Maldini in cima alla classifica. Il portiere bianconero nonostante un anno passato all’estero è riuscito a tornare e a raggiungere questo traguardo così importante che gli permetterà di incidere ancora di più il suo nome nella storia del calcio italiano. In una serata così la prestazione passa in secondo piano, anche perché non succede nulla, a parte il gol di Caprari sul quale non poteva fare nulla.