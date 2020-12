Buffon riceve le Bud di Messi: “Due bastano e avanzano, basta così”

TORINO – Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha ricevuto oggi le birre dalla Budwiser, che sta mandando una bottiglia per ogni gol segnato da Messi nella sua carriera con il Barcellona ad ogni portiere. I 644 gol della Pulce si sono trasformati in 644 birre, con il portiere della Juventus che è uno di quelli che ne sta ricevendo meno di tutti, in quanto l’argentino è riuscito a farli gol solo per due volte, in una sola sfida di Champions League.

Il noto marchio di birra ha infatti adottato questa iniziativa con il giocatore, che è loro testimonial, con il portiere bianconero che ha ricevuto questa mattina le sue due birre. Messi ha segnato a Buffon infatti in una sola partita, quella giocata il 12 settembre del 2017 al Camp Nou e finita 3 a 0 per i blaugrana con la doppietta della Pulce, che in quel match ha trovato i primi e ultimi gol segnati al portiere della Juventus.

Buffon ha voluto commentare attraverso le sue Instagram Stories il regalo della Pulce, ricordando quella serata in Spagna con dispiacere, e augurandosi che il giocatore argentino abbia terminato di bucare la porta difesa dall’attuale numero 77 della Juventus: “Questi sono i due pensierini di Lionel Messi per me, e rappresentano i gol numero 514 e 515 della sua carriera con il Barcellona. Questi due gol me li ricordo ancora perché mi hanno fatto soffrire molto e hanno permesso al Barcellona di batterci 3-0 e mi hanno fatto passare una brutta serata. Pero non posso non riconoscere la grandezza di Lionel e del Barcellona in quella sera al Camp Nou. L’unico auspicio che mi faccio è che la mia collezione termini qua, ok Lionel? Conto su di te, due bastano e avanzano.”

