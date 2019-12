Buffon festeggia con… le figurine Panini

TORINO – E’ stata una serata magica per Gigi Buffon quella di ieri. Il portiere classe ’77, scendendo in campo contro la Sampdoria, ha raggiunto l’amico Paolo Maldini al primo posto della classifica all time di presenze in Serie A: 647. Tra Parma e Juve il campione del Mondo ha dimostrato di essere un grande tassello della storia del calcio, italiano e non, e questo record inciderà ancora di più il suo nome. Gigi poi ha deciso di celebrare questo traguardo con un post su Instagram nel quale mette a confronto la figurina dei calciatori Panini del suo esordio e quella di oggi.

ECCO IL POST: