Buffon: contro il Torino sarà record

TORINO – Domani pomeriggio la Juventus giocherà contro il Torino per il derby della Mole, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I giocatori bianconeri non potranno contare sul supporto dei loro tifosi, ma vedranno il ritorno tra i pali di Gianluigi Buffon, che firmerà un nuovo record: nel derby della Mole diventerà infatti il recordman di presenze in Serie A, raggiungendo quota 648 e staccando definitivamente Paolo Maldini. Buffon spera di festeggiare il record con una grande prestazione e tre punti per la sua Signora.

