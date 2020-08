Brocchi: “In bocca al lupo a Pirlo, inizia un’avventura piena di stimoli”

TORINO – Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato dopo la partita vinta contro la Juventus Under 19.

“La pressione ci sarà sempre, abbiamo iniziato il cammino per arrivare in A, ma fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Dobbiamo provare il salto perché Berlusconi e Galliani hanno comprato il Monza proprio con questo obiettivo. Mercato? Mi aspetto l’innesto di qualche giocatore per puntellare i reparti, ci vogliono giocatori adatti alla nostra mentalità. Pirlo? In bocca al lupo ad Andrea, inizia un’avventura diversa rispetto a quella da calciatore, ma piena di stimoli ed affascinante.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<