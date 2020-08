Braccio di ferro con Khedira

TORINO – Dopo Blaise Matuidi la Juventus sta cercando di liberarsi degli altri calciatori che non faranno parte del nuovo corso.

Uno di questi è il centrocampista tedesco Sami Khedira per il quale la Juventus vorrebbe la risoluzione del contratto: Khedira starebbe però chiedendo i 6 milioni di ingaggio che avanzano in vista dell’ultimo anno di contratto oltre agli 1,25 milioni che dovrà ricevere come quota congelata in periodo di emergenza coronavirus, e le due parti dovranno quindi trovare un accordo.

