Bosnia-Italia: le probabili formazioni

TORINO – La Nazionale italiana scenderà in campo questa sera contro la Bosnia per la sfida valevole per l’ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League.

Queste le probabili formazioni delle due squadre, con gli azzurri che devono difendere il primo posto in classifica per raggiungere Francia, Spagna e Belgio o Danimarca alle final fuor del torneo.

BOSNIA (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hazdic, Gojak. CT Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. CT Evani.