Borriello: “Sarri alla Juve? Solo ambizione”

TORINO – L’ex giocatore Marco Borriello ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport.

SARRI – “Io sono l’ultimo che può parlare, ho cambiato tantissime squadre. Spesso si parla di tradimenti ma è solo ambizione. Il ciclo di Sarri a Napoli era chiuso e, siamo onesti, chi rifiuterebbe una chiamata dalla Juventus?”.

MILIK – “Un attaccante completo, se non avesse subito quegli infortuni sarebbe uno dei più forti insieme a Higuain e Dzeko. Da bambino ho fatto dei provini con il Napoli ma poi passai al Milan. A fine carriera mi avrebbe fatto piacere giocare a casa, magari per fare da chioccia. Ma nessun rammarico. Mertens è innamoratissio di Ibiza, così come Pjanic”.

