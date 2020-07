Bonucci squalificato, contro l’Udinese spazio a Rugani

TORINO – La Juventus deve ancora conquistare 4 punti per avere l’aritmetica per lo Scudetto, con i primi 3 che cercherà di farli a Udine.

Giovedì i bianconeri giocheranno infatti contro la squadra di Gotti per cercare di avvicinare il titolo, e della partita non sarà sicuramente Leonardo Bonucci: il difensore era diffidato e in virtù del cartellino giallo di ieri sera salterà la gara di giovedi. Al suo posto ci sarà Rugani, che avrà un’altra occasione per mettersi in mostra, anche se la sua partenza a fine anno sembra certa.

