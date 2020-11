Bonucci prova a forzare i tempi di recupero

TORINO – Continua in casa Juventus l’emergenza in difesa, con i bianconeri che dopo aver perso Chiellini, out per un mese, hanno perso anche il suo compagno di reparto Leonardo Bonucci.

Il difensore è tornato domenica sera a Torino dopo essersi infortunato in ritiro con la Nazionale: il calciatore ha ammesso di aver chiesto troppo al suo fisico ed è stato costretto allo stop. Sicura la sua assenza contro Cagliari e Ferencvaros, il numero 19 ha già iniziato le terapie per cercare un recupero lampo, ed essere a disposizione per la partita contro il Benevento.