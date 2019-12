Bonucci-Pjanic, attimi di tensione nella ripresa

TORINO – La Juve oltre che alla partita, contro la Lazio ha rischiato di perdere anche la testa. Nel secondo tempo, già sul 2-1 per gli avversari, Bonucci e Pjanic si sono resi protagonisti di un battibecco. Come riporta Tuttosport, il centrale avrebbe accusato il bosniaco di giocare troppo schiacciato alla difesa, con toni molto forti, a quel punto l’ex Roma si è limitato ad un’occhiataccia. Anche in campionato, sempre con la Lazio, Bonucci fu protagonista di una sfuriata, quella volta però con Cuadrado dopo l’espulsione.