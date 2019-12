Bonucci: “Nel calcio nulla è scontato. Ora la Supercoppa”

TORINO – La Juve vince e convince anche contro la Sampdoria. A Marassi finisce 2-1 per i bianconeri con i gran gol di Dybala e Ronaldo, nel mezzo il pareggio di Caprari. Tra i bianconeri si è esaltato molto Leonardo Bonucci che, da centro sinistra in assenza di De Ligt, non ha commesso sbavature ed è stato sempre attento in uscita. Il capitano bianconero a fine gara ha scritto sui social: “Nel calcio non c’è nulla di scontato. Con sacrificio e voglia di vincere si arriva ad ottenere il risultato. Adesso recuperiamo e prepariamoci per la finale di Supercoppa”.

ECCO IL POST: