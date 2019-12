Bonucci: “Complimenti alla Lazio. Adesso recuperiamo energie per poi ripartire alla grande”

TORINO – In casa Juve c’è molto rammarico dopo la sconfitta in Supercoppa Italia con la Lazio. I bianconeri hanno giocato una partita molto sottotono, subendo l’impeto biancoceleste che sembrava avere una marcia in più. La difesa si è fatta trovare impreparata sui primi due gol, mostrando tanta disattenzione. A fine gara Leonardo Bonucci ha postato un messaggio sui social: “Non è il risultato che volevamo, complimenti alla Lazio che ha vinto. Adesso sfruttiamo questa sosta per recuperare le energie fisiche e mentali per iniziare il 2020 nel migliore dei modi”.

ECCO IL POST: