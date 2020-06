TORINO – Il noto presentatore, Paolo Bonolis, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della finale di Coppa Italia: “Difficile tifare per una delle due, da interista non posso che sperare che vinca il Napoli ma non per cattiveria. Il rapporto-confronto con i bianconeri è ormai viscerale, ma la Juventus ha una squadra formidabile e ha sicuramente tutte le possibilità di portare a casa la coppa”.

