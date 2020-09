TORINO – L’attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Obiettivi personali? Sarebbe stupido darmi un obiettivo adesso. Mi arrabbio persino se non segno in allenamento, ma il bene della Samp viene prima di tutto. Pirlo? L’ho sempre ammirato in campo per quella che è stata la sua carriera. Ora allena la Juve: sarà un bel test, ma non guarderemo in faccia a nessuno.”