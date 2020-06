Bologna-Juventus: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera allo Stadio Dall’Ara di Bologna per la ripresa del campionato di Serie A.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, che ha lasciato in eredità alcini problemi che i bianconeri sperano di risolvere già da stasera. Sarri dovrebbe schierare Szczesny in porta, De Ligt e Bonucci centrali con Danilo e De Sciglio sulle fasce; a centrocampo Pjanic, Bentancur e Matuidi, con Cuardado, Dybala e Ronaldo in avanti.

JUVENTUS (433): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

