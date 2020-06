TORINO – La Juventus riprenderà la sua corsa verso lo Scudetto lunedi prossimo contro il Bologna.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia i bianconeri sono pronti allo sprint finale per conquistare il campionato, e ricominceranno il loro cammino da Bologna lunedì sera. La squadra di Mihajlovic sta preparando la sfida con grande attenzione, pronta a fare uno scherzo ai campioni d’Italia in carica.

