Boli: “Bello segnare con i tifosi sugli spalti”

TORINO – L’attaccante del Ferencvaros Franck Boli, autore del gol della bandiera della squadra nella partita persa ieri sera contro la Juventus, ha parlato commentando la sconfitta.

“È stata una partita di quelle che non si vivono certo tutti i giorni. Abbiamo lottato su tutti i palloni, non è stato semplice. Abbiamo cercato di difenderci dal possesso palla della Juventus e provare a fare il nostro gioco non è stato semplice, ma sono comunque contento del gol segnato, è stato bellissimo segnare con i nostri tifosi sugli spalti.”