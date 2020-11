Boateng: “Sempre pensato Ronaldo fosse il migliore al mondo, poi mi sono allenato con Messi”

TORINO – Il calciatore e attaccante del Monza Kevin Prince Boateng ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN della sua carriera passata e del suo futuro professionistico.

“I sei mesi a Barcellona sono stati incredibili: io all’inizio non ci credevo, pensavo mi cercasse l’Espanyol di Barcellona, non il Barcellona vero e proprio”. Allenarmi con Messi mi ha lasciato senza parole: avevo sempre detto che Cristiano Ronaldo era il più forte del mondo, ma Messi è un’altra cosa, non è normale. Mi allenavo con lui e, per la prima volta nella mia carriera, mi sentivo scarso: faceva delle robe incredibili, mi veniva voglia di dire ‘lascio perdere, smetto di giocare’.”