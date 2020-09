Black & white stories: Capello, la Roma e la Juve

LA SECONDA VOLTA

Nel 2004 Fabio Capello arriva alla Juventus per espressa volontà di Umberto Agnelli. Ed è un evento che fa rumore perché è un allenatore che ha rappresentato in pieno la grande rivalità tra giallorossi e bianconeri, espressa ai massimi livelli, a contendersi gli scudetti in anni combattutissimi. Lui torna a Torino «convinto di aver fatto la scelta giusta: perché ad un certo punto della professione è legittimo cambiare ambiente». Il carattere ha acquisito determinazione dai tempi in cui giocava e diceva di non essere un estroverso. Adesso la definizione di sé è precisa, chiarissima, impegnativa: «Io sono un uomo che sente le sfide, che ha bisogno delle sfide per dare il meglio di sé. E quest’avventura nasce inevitabilmente come una sfida».