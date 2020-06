Birindelli: “Scudetto? La Juve deve fare il suo cammino con convinzione”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli ha parlato intervistato dai microfoni di Sport-Lab.it.

JUVE – “Le due partite di Coppa Italia sono servite da rodaggio, mi era sembrata una Juve senza idee e senz’anima e lo dico da chi sa cosa vuol dire vestire la maglia della Juventus. A Bologna è stata fatta una buonissima partita, anche chi non giocava da un po’ di tempo come Bernardeschi, che fatto molto bene in entrambe le fasi; bene anche De Sciglio, purtroppo troppo falcidiato dagli infortuni. Davanti stanno ritrovando brillantezza, mentre a centrocampo non vedo ancora un gioco così fluido; la difesa, invece, dà certezze: si muove bene e si accorcia correttamente.”

SCUDETTO – “La Juventus deve approfittare dei risultati non positivi delle rivali. La Lazio ha fatto 35 minuti di grande calcio a Bergamo, magari sottovalutando poi la possibile reazione devastante fisicamente e tecnicamente dell’Atalanta; l’Inter, invece, è arrivata a pochissimi passi da una vittoria. I bianconeri, dunque, non devono pensare che lo Scudetto sia già vinto: si deve fare il proprio cammino con grande concentrazione e convinzione.“

SARRI-RONALDO – “Diciamo che Sarri non aveva bisogno di parlare con Cristiano Ronaldo per capire che lui preferisce giocare da esterno invece che da punta centrale. D’altronde, il portoghese ha fatto le sue stagioni in quel ruolo e con campo davanti; in Coppa Italia, per esempio, CR7 non aveva sbocchi, mentre a Bologna poteva attaccare lo spazio in corsa riuscendo a esprimere le sue qualità. Cristiano Ronaldo è un giocatore importante, ci ha fatto vincere tante partite e lo farà ancora”, ma con certe dichiarazioni si fa passare un messaggio sbagliato. Si può pensare che Sarri sia un debole, che non sia considerato all’interno dello spogliatoio, che – come hanno detto coloro che vanno contro la Juventus – la formazione la fa Cristiano ed è lui che decide. L’allenatore della Juventus non può fare certe dichiarazioni, ma per il suo bene: nella sua troppa schiettezza, a volte, Sarri si fa del male. Poi, come allenatore non si discute…”

CHAMPIONS – “La Juventus può arrivare fino in fondo, non ha niente da invidiare alle rivali. Io ho perso due finali di Champions League: in partita secca, anche se sei favorito, è veramente difficile vincere. Non credo, comunque, alle maledizioni…“

