TORINO – Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato intervistato dai microfoni di Radio anch’io Lo Sport.

Il dirigente ha parlato del futuro dell’attaccante rossoblu Riccardo Orsolini: “Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, siamo talmente assestati che non abbiamo la necessità di svendere. Poi si sa che il mercato ha i suoi momenti e non si può mai dire cosa accadrà”.

