Bernardeschi torna in gruppo

TORINO – Cominciano ad arrivare buone notizie per Andrea Pirlo e la sua Juventus, alla Continassa in numero ridotto per gli impegni dei nazionali in giro per il mondo, ma con alcune novità dall’infermeria.

Nella giornata di ieri infatti è tornato ad allenarsi in gruppo Federico Bernardeschi, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori in questo nuovo inizio di stagione. Pirlo dovrebbe puntare sul numero 33 bianconero, con la precisa missione di recuperarlo, soprattutto mentalmente, e inserirlo nelle rotazioni offensive della squadra.