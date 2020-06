Bernardeschi sul mercato

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi sembra essere uno degli indiziati a lasciare i bianconeri a fine stagione.

Il talento di Carrara sembrava, ad inizio anno, uno di quelli che avrebbero tratto maggiori benefici dall’arrivo di Maurizio Sarri, ma è andato incontro ad una grande involuzione. Il numero 33 è ora sul mercato, con i bianconeri che cercheranno di inserirlo come contropartita tecnica in qualche trattativa per abbassare le pretese economiche dei suoi obiettivi.

