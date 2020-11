Bernardeschi si gioca la Juve

TORINO – Una delle note positive della partita contro il Cagliari per Andrea Pirlo è stata sicuramente quella legata a Federico Bernardeschi, autore di una buona partita dopo i momenti difficili passati.

Il calciatore ha faticato da inizio anno a trovare la condizione, ma al rientro dopo la sosta per le Nazionali è sembrato un altro giocatore, come testimoniato dalla buona gare giocata contro il Cagliari. Ora Bernardeschi ha un mese a disposizione per riaffermarsi, oppure a fine anno la Juventus potrebbe decidere di privarsene.