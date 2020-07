Bernardeschi: “Scudetto meritato, la nostra forza è il gruppo”

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la conquista dello Scudetto.

“Sono contento per il gol, ma soprattutto per questo Scudetto perché ce lo stiamo meritato. È stato duro, strano, complicato. Farne nove di fila non è da tutti, quindi complimenti a tutti quanti”.

Il momento più difficile e questo più complicato?

“Quello più difficile sappiamo tutti qual è stato, non solo per noi ma per tutta Italia. Abbiamo reagito da grande popolo. A livello sportivo per noi non è stato facile giocare quando vedi tanta gente soffrire. Però ci siamo messi lì, abbiamo lavorato, fatto dei sacrifici e lo Scudetto è più che meritato”.

Qual è il segreto di questa continuità della Juve?

“Io credo sia il gruppo, questa è la vera forza della Juventus. Anche in un momento di palese difficoltà siamo riusciti a metterci lì con la testa e a ha conquistare un grande risultato. Non era facile, è stato un anno complicato per tutti, tanta gente ha sofferto. Essere in campo per un obiettivo comune che era quello di dare una gioia a chi ha sofferto ci carica di responsabilità. Siamo contenti se siamo riusciti a strappare gioie e sorrisi a persone che hanno sofferto”.

Il gol?

“Ho gioito molto perché quest’anno è stato particolare per tutti, penso che questo si sappia. Riuscire a raggiungere l’obiettivo così è ancora più bello, ce la godiamo tutta stasera e da domani iniziamo a pensare alla Champions League”.

