Bernardeschi: missone recupero per Pirlo

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, dopo una scorsa stagione sotto Maurizio Sarri abbastanza negativa, punta a rilanciarsi sotto la guida del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo.

Bernardeschi tornerà a lavorare in gruppo durante questa settimana, e sarà a disposizione per òa trasferta di Crotone: Pirlo vuole provare a recuperare il calciatore, che vede come possibile interprete del ruolo a tutta fascia che ha in mente per il suo 3412, con il giocatore determinato a recuperare dopo i fallimenti dello scorso anno.