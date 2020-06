Bernardeschi ancora titolare

TORINO – La Juventus affronterà questa sera allo stadio Marassi il Genoa per la ventinovesima giornata della Serie A.

I bianconeri vorranno vendicare la sconfitta subita lo scorso anno per 2-0 proprio per mano del Grifone: per farlo Maurizio Sarri si affiderà ancora al tridente, con Dybala e Cristiano Ronaldo che saranno accompagnati ancora una volta da Federico Bernardeschi, che dovrebbe essere schierato al loro fianco.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<