Bergomi: “La Juventus non poteva fare miracoli in Champions”

TORINO – L’ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della Juventus.

Queste le sue parole all’emittente satellitare: “Delle tre soprattutto il Napoli deve avere rammarico visto che poteva eliminare il Barça se avesse fatto meglio all’andata. L’Atalanta ha fatto il massimo, mentre la Juventus, non avendo giocato bene tutto l’anno, non poteva far miracoli in Champions quando non aveva Dybala”.

