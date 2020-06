Bergomi: “La Juve non può fare facilmente a meno di Pjanic”

TORINO – L’ex giocatore ora ioiniojista di Sky Beppe Bergomi, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare.

“La Juve non può fare facilmente a meno di Pjanic. Penso stiano ragionando anche in fase di riduzione del monte ingaggio, quindi può rientrare in questo tipo di operazione. Pjanic è un giocatore che a me piace, perchè è uno che arriva, fa gol fa giocare la squadra, quindi non so se la Juve potrà fare tranquillamente a meno di lui. Non so chi sarà il sostituto, chi interpreterà quel ruolo, se uno con le stesse caratteristiche o verrà messo un Bentancur di turno, non so che scelte hanno in mente. Arthur? E’ sempre un cambio, devi portare dentro un giocatore abituato a giocare in un certo sistema e Arthur non gioca mai davanti alla difesa, perchè davanti alla difesa ci gioca Busquets, quindi non lo so, è tutto da vedere.”

