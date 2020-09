Bergomi: “Juve squadra imperfetta ma bisgona avere pazienza”

TORINO – L’ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della partita tra la Roma e la Juventus.

“La Roma ha buttato due punti, è come se si fosse accontentata, non ha più rischiato la giocata, a meno che non sia calata fisicamente. Mkhitaryan e Pedro avevano creato la superiorità numerica tra le linee. La Roma è calata e la Juventus è migliorata. La Juve è una squadra imperfetta, ma bisogna avere pazienza. Io continuo a pensare che il calcio è semplice e i giocatori vanno messi al loro posto. Come nella prima giornata non ha giocato De Sciglio, ma Frabotta perchè è un mancino, invece oggi si è rimangiato un po’ questa cosa, ha messo Cuadrado da quella parte.”