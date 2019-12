TORINO – La Juve si prepara a scendere in campo contro la Lazio per conquistare il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italia. La sfida che due settimane fa ha visto i biancocelesti vincitori, si ripete in Arabia Saudia, a Riyad, e promette ancora spettacolo. Nel prepartita Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di JTV: “Siamo qui per portarci la coppa a casa. Se giochiamo come il primo tempo di Roma contro la Lazio, possiamo vincere”.