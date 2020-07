Bentancur: “Se facciamo la nostra partita possiamo portare a casa i tre punti”

TORINO – Il calciatore della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato intervistato a pochi momenti dal fischio di inizio della sfida ai neroverdi del Sassuolo.

Rodrigo, cosa deve fare oggi la Juve per portare a casa la vittoria?

“Di tutto per vincere. Abbiamo lavorato in questi due giorni per fare una partita come quella che abbiamo fatto con il Milan nel primo tempo fino al minuto 60, o anche come il secondo tempo con l’Atalanta. Credo che dobbiamo fare quella partita, la giusta gara e portare a casa i tre punti che è la cosa più importante”.

Che squadra è il Sassuolo?

“E’ una grandissima squadra, sta facendo molto bene, sa giocare a calcio molto bene, lo sappiamo e di sicuro oggi lo faranno di nuovo, ma noi siamo tranquilli che se facciamo la nostra partita possiamo portare a casa i tre punti”.

