Bentancur: “Gioco troppo lento, in Champions tutte partite difficili”

TORINO – Il calciatore della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato intervistato dopo la vittoria contro il Ferencvaros di ieri sera che ha garantito il passaggio del turno ai bianconeri.

Queste le sue parole ai microfoni di JTV: “Sapevamo che ieri avremmo dovuto prendere i tre punti in qualsiasi modo. Non abbiamo fatto una bellissima partita, ma l’importante era vincere e qualificarci. In Serie A come in Champions le partite sono tutte difficili. Il gioco stasera è stato troppo lento, ma come detto l’importante erano i tre punti. Il primo posto nel girone? Mancano due partite e vogliamo fare il massimo. Domani riposiamo e poi inizieremo già a pensare al Benevento.”