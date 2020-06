Benevento promosso in Serie A

TORINO – Con sette giornate di anticipo sulla fine del campionato cadetto, il Benevento è promosso in Serie A.

Vincendo per 1-0 il derby contro la Juve Stabia infatti, gli uomini di Filippo Inzaghi hanno ottenuto la certezza aritmetica della promozione nella massima serie dopo un campionato dominato in lungo e in largo grazie e soprattutto per il grande lavoro svolto da Inzaghi sulla panchina, con il tecnico che si andrà a giocare la Serie A il prossimo anno.

