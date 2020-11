Benevento-Juventus: Glik lancia la sfida ai bianconeri

TORINO – La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio alle 18 contro il Benevento, con i bianconeri che cercheranno la vittoria per continuare la loro striscia di successi.

Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Ciro Vigorito, ancora senza pubblico per le misure anti COVID, e i giallorossi hanno pensato bene di presentare la partita mandando una velata provocazione ai bianconeri: nell’immagine pubblicata sul suo account Twitter infatti, il Benevento ha messo Kamil Glik come uomo copertina per presentare la partita, con il giocatore da sempre “nemico sportivo” dei bianconeri, soprattutto per il suo passato al Torino.