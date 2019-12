Benatia a Mandzukic: “Benvenuto, pronto a vincere altri trofei insieme”

TORINO – Adesso è ufficiale: Mario Mandzukic è un calciatore dell’Al-Duhail. Il centravanti ha firmato un contratto di 18 mesi da 5,5 milioni all’anno. Il croato ritroverà il suo amico Mehdi Benatia, ex compagno alla Juve, che sui social lo ha accolto con un messaggio: “Benvenuto Mario in questa tua nuova avventura in Qatar. Abbiamo già vinto tanti trofei insieme ed è arrivato il momento di aggiungerne altri. So bene che tu sei già più che pronto per questa nuova avventura, non vedo l’ora di vederti”.

