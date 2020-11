Ben Yedder positivo in nazionale, ansia per Rabiot

TORINO – Ansia per la Juventus circa le condizioni del centrocampista francese Adrien Rabiot. Il giocatore è infortunato ma ancora in ritiro con la Nazionale, dove ieri è saltata fuori la positività del compagno Ben Yedder.

La Nazionale transalpina è stata subito messa in isolamento, ma da Torino temono relativamente ai possibili contatti avuti da Rabiot con il compagno di squadra: dopo aver perso Ronaldo nell’ultima sosta proprio a causa del COVID preso in ritiro, la Juventus spera di non perdere anche il suo centrocampista, che stava dando prova di grande crescita in mezzo al campo.