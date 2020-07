Bastoni: “Non è facile rompere il dominio della Juve”

TORINO – Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Guardando la classifica, ora siamo al secondo posto e se non avessimo perso punti per strada potevamo essere più in alto. Però siamo al primo anno e sappiamo che c’è un processo di crescita in atto. Rompere il dominio della Juve non è una cosa facile che si ottiene in un anno. Noi cercheremo di crescere di stagione in stagione, siamo un gruppo di ragazzi giovani che ha tempo di fare grandi cose. L’obiettivo è guardare partita dopo partita cercando di vincerle tutte”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<