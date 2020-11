TORINO – Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana Alessandro Bastoni ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria degli azzurri contro l’Estonia.

“È un sogno che diventa realtà. Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Sentivo parlare Bonucci, per me è un grande piacere. Lo ammiro tanto, cerco di apprendere il massimo da tutti. Io sono molto soddisfatto, mi sento di essere cresciuto tanto con Conte. Mi sta dando fiducia.”