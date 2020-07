Barzagli torna bianconero per un giorno

TORINO – L’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli è tornato a vestire il bianconero, seppur per una sola giornata. In vacanza in Sicilia con la moglie Maddalena Nullo, l’ex centrale difensivo bianconero è stato impegnato ad allenare per un giorno i ragazzi di una Juventus Academy. L’ex centrale bianconero ha documentato il tutto, postando attraverso il suo account Instagram: “Bella esperienza con Juventus Academy al @verduraresortsicily”, con i tifosi che sperano possa presto tornare tra le fila della Vecchia Signora. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sta circolando anche una clamorosa notizia di mercato in casa bianconera. Paratici pronto al grande colpo, arriva l’annuncio in diretta: “Sì, va alla Juventus!” >>>VAI ALLA NOTIZIA