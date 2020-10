Bartomeu: “Mai pensato di dimettermi, spero Messi vorrà restare e rinnovare”

TORINO – Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato intervistato in conferenza stampa del suo futuro e di quello del fuoriclasse blaugrana Leo Messi.

“Capisco che Messi fosse arrabbiato, ma non abbiamo potuto lasciarlo andare via perchè è la chiave del progetto e speriamo che nei prossimi giorni dirà che vuole restare e rinnovare. Dimissioni a causa di Messi? Non ho mai pensato di dimettermi, il progetto è molto interessante con giovani e veterani. Penso che con Messi vinceremo almeno un titolo in questa stagione.”