Barcellona: prima sconfitta in casa in Champions dal 2013

TORINO – La Juventus ha compiuto ieri sera una grande impresa, imponendosi per 0-3 sul campo del Barcellona e attendendo il primo posto nel girone della Champions League.

Con la vittoria di ieri sera, Ronaldo e compagni hanno scritto un pezzo di storia della competizione, e fermato l’imbattibilità casalinga del Barcellona in casa in Champions League che durava dal 2013, quando il Bayern Monaco vinse per 3-0.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<