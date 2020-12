Barcellona-Juventus: Ronaldo punta a cancellare un record negativo

TORINO – Questa sera la Juventus affronterà il Barcellona nell’ultima partita valida per la fase a gironi della Champions League, con i bianconeri che cercheranno la vittoria per arrivare al primo posto.

La partita di questa sera vedrà ovviamente la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, con i due che non si sono incrociati la partita di andata a causa della quarantena del portoghese. Ronaldo vorrà rifarsi questa sera, e punta anche a battere un record negativo: nelle sfide di Champions League contro Messi infatti, Ronaldo non ha mai segnato, contro le 3 reti messe a segno dall’Argentino. Uno zero che Ronaldo vuole togliere dalla casella dei gol, a partire da questa sera.

