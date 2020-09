Barcellona e Suarez continuano a trattare

TORINO – La Juventus sembra essersi allontanato dalla pista che porta all’attaccante del Barcellona Luis Suarez.

Le pratiche burocratiche per il passaporto sono infatti andate troppo per le lunghe, con i bianconeri che non riuscirebbero a tesserare in tempo l’uruguaiano in lista Champions e per questo avrebbero abbandonato l’obiettivo: Suarez tratta comunque la rescissione con il Barcellona, che ha promesso al giocatore di colmare l’eventuale differenza di stipendio che offrirebbe la sua nuova squadra con quello attuale di 15 milioni.