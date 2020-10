Barcellona: Coutinho salta la Juve

TORINO – La Juventus affronterà mercoledì sera all’Allianz Stadium il Barcellona nella seconda giornata valevole per la fase a gironi della Champions League.

Se per i bianconeri ci sarà una piccola emergenza in difesa, vista la probabile assenza di Bonucci e Chiellini oltre a quella del lungo degente de Ligt, anche il Barcellona dovrà far fronte ad un’assenza pesante: l’attaccante Philippe Coutinho infatti sarà costretto a rimanere fermo per 3 settimane a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro, che lo costringerà a saltare la partita di mercoledì.